Boehringer investiert 128 Millionen Euro am Stammsitz

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat eine weitere millionenschwere Investition am Stammsitz in Ingelheim angekündigt. Für rund 128 Millionen Euro solle bis Ende 2021 ein „Neues Technikum“ entstehen, teilte eine Sprecherin am Freitag in Ingelheim mit. dpa