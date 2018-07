später lesen Boehringer: Millionen für Produktionsstandort in Frankreich FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim investiert über 200 Millionen Euro in einen neuen Produktionsstandort in Frankreich. Entstehen soll die Anlage in der Region Rhône-Alpes nahe Lyon, rund 100 neue Jobs sollen geschaffen werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. dpa