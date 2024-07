Pharma Boehringer mit Erlösplus - mehr Tempo bei Forschungsausgaben

Boehringer will bis 2030 in der Humanpharma 25 neue Behandlungsmöglichkeiten auf den Markt bringen, in der Tiergesundheit sollen bis 2026 weitere 20 Produkte kommen. Angesichts dessen investiert das Unternehmen kräftig in Forschung und Entwicklung, 2023 gab es dafür rund 5,8 Milliarden Euro aus. Im April hieß es, von 2024 bis 2028 sollten rund 36 Milliarden in Forschung und Entwicklung gesteckt werden.