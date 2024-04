Pharma Boehringer steckt Milliarden in Zukunft: Mahnung gen Berlin

Bis 2030 will das Unternehmen in der Humanpharma 25 neue Behandlungsmöglichkeiten auf den Markt bringen, in der Tiergesundheit sollen bis 2026 weitere 20 Produkte kommen. Erste Markteinführungen könnten von Baumbach zufolge Ende dieses, wahrscheinlicher aber Anfang des kommenden Jahres erfolgen. Angesichts der Vielzahl an laufenden Studien sprach der Konzernchef von der stärksten Produktpipeline in der Geschichte von Boehringer.