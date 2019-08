Boehringer steigert Umsatz, Rückgang bei Tiergesundheit

Der Schriftzug des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim ist auf einer Plexiglaswand dargestellt. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Ingelheim Nach gestiegenen Erlösen im ersten Halbjahr peilt der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim im Gesamtjahr 2019 nach wie vor ein leichtes Umsatzplus an. In den ersten sechs Monaten trug einmal mehr vor allem die Palette an Diabetesmedikamenten zum Umsatzwachstum bei, wie das Unternehmen am Donnerstag in Ingelheim mitteilte.

Unter dem Strich kletterten die Erlöse nach 8,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum auf rund 9,3 Milliarden Euro. Währungsbereinigt war das den Angaben zufolge ein Plus von 4,6 Prozent.

Allein 6,8 Milliarden steuerte das Geschäft mit Humanpharmazeutika bei (Vorjahreszeitraum: 6,1 Mrd.), größter Wachstumstreiber waren Boehringer zufolge die Mittel gegen die sogenannte Typ-2-Diabetes, darunter der Blutzuckersenker „Jardiance“.