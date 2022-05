Wahlen : Bollinger kandidiert als AfD-Landeschef

Mainz Frisch war 2019 überraschend als Landesvorsitzender der AfD angetreten. In der neuen Wahlperiode ist er auch zum Chef der Landtagsfraktion gewählt worden. Eine Trennung beider Ämter hält er für besser.

AfD-Landtagsfraktionsvize Jan Bollinger will Chef der Partei in Rheinland-Pfalz werden. Der Landes- und Fraktionsvorsitzende Michael Frisch tritt am Samstag beim Landesparteitag in Pirmasens nicht mehr zur Wahl an, wie Bollinger und Frisch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mitteilten. Der 45 Jahre alte Bollinger ist nach Angaben seiner Partei der einzige Kandidat für den Landesvorsitz. Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier kündigte an, er werde erneut für das Amt des ersten Stellvertreters kandidieren.