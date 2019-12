Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Koblenz entschärft

Ein 500-Kilo-Bombe liegt in einer Baustelle. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Koblenz Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hat am Sonntag in Koblenz eine 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Das teilte die Polizei nach der Entschärfung mit. Vor der gefährlichen Aktion hatten zur Sicherheit rund 4000 Anwohner in einem Radius von 500 Metern rund um den Blindgänger ihre Häuser verlassen müssen.

Altenheime und Krankenhäuser waren laut Stadtverwaltung nicht betroffen.

Der britische Sprengkörper war am Mittwoch im Stadtteil Karthause bei Ausschachtungsarbeiten für ein neues Wohnhaus gefunden worden. Bombenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg sind in Koblenz nichts Ungewöhnliches.