Bombe aus Zweitem Weltkrieg in Bad Dürkheim entschärft

Experten des Kampfmittelräumdienstes Worms haben am Samstag in Bad Dürkheim erfolgreich eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Sprengkörper könne keinen Schaden mehr anrichten, gab eine Sprecherin der Stadt am Samstagnachmittag Entwarnung. dpa