später lesen Bombe in Bingen entschärft: Bundesstraße wieder frei Teilen

Twittern

Teilen



Eine Bombe aus dem Rhein bei Bingen ist am Montag erfolgreich entschärft worden. Sie war am Sonntagabend in unmittelbarer Nähe zum Binger Ufer im Rhein gefunden worden, teilte die Polizei mit. Die Entschärfung des etwa 60 Zentimeter langen Sprengkörpers aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgte an Land. dpa