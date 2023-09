Kampfmittelräumdienst vor Ort Bombe in Kaiserslautern entschärft

Die Bombe sollte eigentlich bereits am Mittwoch, 6. September entschärft werden. Auch dafür war unter anderem die Bahnlinie gesperrt worden. Es gelang aber den Spezialisten nicht, die Zündköpfe unschädlich zu machen. Ein Zündkopf war derart demoliert, dass man nicht mehr ordentlich dort arbeiten konnte, so einer der Sprengmeister vor Ort. Danach war zunächst angedacht gewesen, die Bombe in Kaiserslautern am Sonntag, 17. September, kontrolliert zu sprengen.