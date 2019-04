später lesen „Bomben an Bord“: Verärgerter Autofahrer löst Alarm aus Teilen

Mit Bemerkungen über eine „Bombe“ in seinem Transporter hat ein Fahrer bei einer Kontrolle in einer US-Einrichtung in Landau eine - letztlich ergebnislose - Suchaktion ausgelöst. Der Transporter des Mannes sei am Morgen bei der Einfahrt in die Husterhöhkaserne wie üblich vom Sicherheitspersonal kontrolliert worden, teilte die Polizei in Pirmasens am Dienstag mit. dpa