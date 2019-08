Bombenattrappe in Auto: Evakuierungen und Absperrungen

Ein Absperrband mit der Aufschrift "Feuerwehr-Sperrzone" ist über eine Straße gespannt. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild.

Wallertheim Eine täuschend echt aussehende Bombenattrappe in einem Auto hat in Wallertheim (Landkreis Alzey-Worms) am Sonntag zu weiträumigen Absperrungen geführt. Passanten waren auf die Attrappe auf dem Beifahrersitz in dem parkenden Wagen aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend sagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Häuser in der Nähe des Fahrzeugs seien auch aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. 15 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Bei einer Überprüfung der Attrappe von Spezialisten des Landeskriminalamts wurde dann klar, dass es sich nicht um eine echte Bombe handelt.