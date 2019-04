später lesen Bombenentschärfung: 1000 Menschen müssen Wohnungen verlassen Teilen

Wegen einer Bombenentschärfung haben am Donnerstag in Bockenau etwa 1000 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Die 250-Kilogramm-Fliegerbombe sei am Mittwoch bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle in der rund 1200 Bewohner zählenden Gemeinde im Kreis Bad Kreuznach entdeckt worden, teilte die Polizei in Bad Kreuznach mit. dpa