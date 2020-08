Bombenentschärfung: 1900 Menschen müssen Häuser verlassen

Kirn Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in der Verbandsgemeinde Kirner Land am Freitagmorgen etwa 1900 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierung der Häuser sollte gegen 8.00 Uhr beginnen, wie ein Sprecher der Gemeinde am Freitag sagte.

