Bombenentschärfung in Bad Dürkheim hat begonnen

Der Kampfmittelräumdienst hat am Samstag in den Mittagstunden mit der Entschärfung einer 50 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Zuvor mussten mehrere Hundert Menschen das Gebiet in der Umgebung vorübergehend verlassen. dpa