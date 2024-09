Zweiter Weltkrieg Bombenentschärfung in Koblenz abgebrochen

Der Kampfmittelräumdienst hat die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Koblenz nach mehreren Stunden abgebrochen. „Die Weltkriegshinterlassenschaft verbleibt an der Fundstelle und wird weiter bewacht“, teilte die Stadt am Nachmittag mit. „Von ihr geht keine Gefahr aus.“ Zu den Gründen für den Abbruch machte sie zunächst keine Angaben. Die weitere Vorgehensweise soll demnach am Mittwoch in einer Lagebesprechung festgelegt werden.