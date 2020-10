Bombenentschärfung in Koblenz beginnt: Sperrgebiet geräumt

Vor der Entschärfung einer Fliegerbombe warten Fahrzeuge des Rettungsdienstes vor einem Krankenhaus, um Patienten zu evakuieren. Foto: Thomas Frey/dpa

Koblenz Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Koblenz ist das Sperrgebiet geräumt und mit der Entschärfung des Sprengkörpers begonnen worden. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Tausende Koblenzer mussten am Morgen ihre Wohnungen oder Häuser verlassen.

Wann sie wieder zurück können, sei noch nicht klar. Nach Angaben der Stadt haben sich bis zum Vormittag 37 Menschen in den vorsorglich eingerichteten Betreuungsstellen eingefunden.

Konkret geht es um eine 500 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Dienstag vergangener Woche bei Bauarbeiten für einen Supermarkt im Stadtteil Goldgrube entdeckt worden war. In dem betroffenen Gebiet liegen auch ein Altenheim, ein Schwimmbad, die Moselbahnstrecke, die Bundesstraße 9 und der Hauptfriedhof.

Ursprünglich war geplant, dass Anwohner in einem Sicherheitsradius von 1000 Metern um die Fundstelle ihre eigenen vier Wände verlassen müssen, das wären rund 15 000 Menschen gewesen. Dann hätten etwa auch ein Gefängnis und der Hauptbahnhof im Sperrgebiet gelegen.