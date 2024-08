Am Sonntagmittag Bombenentschärfung in Saarbrücken: Auch Zugverkehr in der Region Trier betroffen

Update | Saarbrücken · In Saarbrücken wurde eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden, die am heutigen Sonntag entschärft wird. Das hat Auswirkungen auf den Zugverkehr in der Region.

04.08.2024 , 13:11 Uhr

Zur Bombenentschärfung müssen 1.700 Menschen evakuiert werden. (Symbolbild)

Von TV REDAKTION mit dpa

In Saarbrücken wird am heutigen Sonntag, 4. August, eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft. Wie die Stadt mitteilte, müssen rund 1.700 Menschen in einem Umkreis von 300 Metern um den Fundort bis 8.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Die Entschärfung der Bombe hat laut Information der Saarbrücker Zeitung gegen 12.15 Uhr begonnen. Bombenentschärfung in Saarbrücken: Diese Züge fallen in der Region Trier aus Die Evakuierung hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr in der Region. Seit 10.30 Uhr fahren laut Informationen der Saarbrücker Zeitung den Hauptbahnhof keine Züge mehr an. Seit 11.45 Uhr wird die Schienenstrecke für die Zeit der Bombenentschärfung völlig gesperrt. Davon ist neben Regionalzügen auch die Schnellbahnverbindung von Paris über Saarbrücken nach Mannheim betroffen. Laut DB-Information ist der Zugverkehr von 10.30 Uhr bis voraussichtlich mindestens 13 Uhr beeinträchtigt. Aktuell dauert die Entschärfung weiter an, wie die Saarbrücker Zeitung schreibt (Stand: 13.12 Uhr). Der Schienenverkehr soll wieder anrollen, wenn die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg nach Mittag entschärft ist. Diese Linien sind betroffen: RE1 Koblenz - Trier - Saarbrücken - Mannheim

RB71 Homburg - Saarbrücken - Trier

RB70 Kaiserslautern - Saarbrücken - Merzig

RB68 Pirmasens - Saarbrücken

RE18 Saarbrücken - Forbach Die Ersatzfahrpläne findet man auf der Website der Deutschen Bahn. Laut der DB kann es aufgrund der Kurzfristigkeit der Maßnahme und einer eingeschränkten Verfügbarkeit von Bussen auch im Ersatzverkehr zu Fahrtausfällen und Fahrplanabweichungen kommen. Reisende werden gebeten, für die Dauer auf jeden Fall mehr Reisezeit einzuplanen. © dpa-infocom, dpa:240804-930-193351/1

