Weltkriegsbombe Bombenfund an Brückenbaustelle in Koblenz

Koblenz · An einer Baustelle an einer Rheinbrücke in Koblenz ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie soll wohl nächste Woche entschärft werden.

30.08.2024 , 13:27 Uhr

Eine Weltkriegsbombe in Koblenz wird nächste Woche entschärft. (Archivbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

In Koblenz ist bei Bauarbeiten an der Pfaffendorfer Brücke eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Zur genaueren Untersuchung durch den Kampfmittelräumdienst war die Brücke für den Verkehr kurzfristig gesperrt gewesen, teilte die Polizei mit. Kurz nach Mittag war die Sperrung wieder aufgehoben. In einer Lagebesprechung sollte das weitere Vorgehen beraten werden, teilte die Stadt Koblenz im Anschluss mit. Die Bombe werde voraussichtlich in der nächsten Woche entschärft. Die Bauarbeiten laufen zum Neubau der Pfaffendorfer Brücke unweit des Kurfürstlichen Schlosses. © dpa-infocom, dpa:240830-930-217846/1

(dpa)