Bombenfund: Fast 9000 Bürger müssen aus ihren Wohnungen

Bei der am 4. November geplanten Entschärfung einer 1000-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Neuwied fast 9000 Bürger ihre Wohnungen verlassen. Sie werden mit Flugblättern benachrichtigt, wie die Stadt am Freitag mitteilte. dpa