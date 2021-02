Boppard gewinnt Prozess um Zuschüsse für Burgsanierung

Boppard Jahrelang hat sich der Finanzstreit um die Renovierung eines mittelalterlichen Bauwerks in Boppard hingezogen. Jetzt gibt es ein Gerichtsurteil.

Die Stadt Boppard am Rhein muss keine zurückgeforderten sechsstelligen Zuschüsse des Bundes zurückzahlen. Sie gewann nach eigener Mitteilung vom Freitag als Klägerin einen Prozess gegen das Bonner Bundesamt für Bau-, Stadt- und Raumforschung vor dem Verwaltungsgericht Köln (16 K 1940/18). Das Bundesamt habe inklusive Zinsen fast 773 000 Euro an Zuschüssen für die Sanierung der Kurfürstlichen Burg in Boppard in den Jahren 2009 bis 2015 zurückgefordert. Das sei etwa ein Viertel seiner Gesamtförderung gewesen.