Bordellbetreiber: Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung

Gegen einen Bordellbetreiber sowie fünf weitere Männer und drei Frauen ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz. Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung, der Beihilfe zur Steuerhinterziehung und des Betrugs. Hauptbeschuldigter ist ein 47 Jahre alter Deutscher, wie die Anklagebehörde am Dienstag mitteilte. Er betreibt demnach mehrere Bordelle in Trier und Umgebung sowie in Saarbrücken. Dort soll er Sozialabgaben und Steuern hinterzogen sowie Frauen ohne gültige Arbeits- und Aufenthaltspapiere beschäftigt haben. dpa