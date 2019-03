später lesen Boris Aljinovic bei den Nibelungen-Festspielen Teilen

Ex-„Tatort“-Kommissar Boris Aljinovic steht in diesem Jahr bei den Nibelungen-Festspielen in Worms (12. bis 28. Juli) auf der Bühne. Der 51-Jährige übernehme die Rolle des Gernot, sagte der künstlerische Leiter Thomas Laue am Freitag. dpa