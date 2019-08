Borkenkäfer verursacht erneut großen Schaden im Saarland

Saarbrücken Der Borkenkäfer hat auch im laufenden Jahr wieder große Schäden im saarländischen Staatswald angerichtet. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Forstexperten derzeit von einer Verdopplung der Schadholzmenge aus, teilte das Umweltministerium in Saarbrücken auf dpa-Anfrage mit.

Auf rund 360 Hektar, also rund zehn Prozent der Fichtenfläche im Staatswald, würden Borkenkäfer-Schäden gemeldet. Derzeit rechne man mit einer Kahlfläche von insgesamt fast 100 Hektar.

Die Schäden durch Borkenkäferbefall hätten in allen Landesteilen deutlich zugenommen, berichtete das Ministerium. Sie würden in der zweiten Jahreshälfte weiter zunehmen und noch stärker ab September bis in das erste Quartal 2020 sichtbar sein. Der Borkenkäfer breitet sich vor allem bei Trockenheit und Hitze massiv aus.