Borussia Düsseldorf gewinnt Champions League im Tischtennis

Düsseldorf Der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat zum sechsten Mal die Tischtennis-Champions-League gewonnen. Im Endspiel des einwöchigen Turnierformats in der eigenen Halle besiegte die Mannschaft von Timo Boll am Freitagabend den amtierenden deutschen Meister 1. FC Saarbrücken mit 3:1.

Entscheidender Spieler des Finals war der Schwede Anton Källberg, der mit dem deutschen Nationalspieler Patrick Franziska und dem Chinesen Shang Kun gleich beide Saarbrücker Topspieler schlug. Auch Rekord-Europameister Boll gewann sein Spiel gegen Shang in 3:2 Sätzen. Den einzigen Punkt für die Saarländer holte der Slowene Darko Jorgic gegen Düsseldorfs zweiten Schweden Kristian Karlsson.

„Ich bin sehr glücklich. Denn es lastete ein großer Druck auf uns“, sagte Boll. „Wenn du für Borussia Düsseldorf spielst, werden Titel von dir erwartet. Dazu haben wir noch in unserer eigenen Halle, in unserem Wohnzimmer gespielt.“

Wegen der Corona-Pandemie wurde die Champions-League-Saison diesmal in nur acht Tagen im Düsseldorfer Arag CenterCourt ausgespielt. 15 Teams nahmen an dem Turnier teil, Zuschauer waren nicht erlaubt. Am Ende gewann die Borussia den 16. internationalen Titel ihrer Geschichte: Neben sechs Champions-League-Siegen holte sie sechs Mal den früheren Europacup der Landesmeister und vier Mal den ETTU-Pokal.