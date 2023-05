„Vereinte Patrioten“ Botschaft der Angeklagten bei Prozessbeginn

Nach und nach kommen die angeklagten Mitglieder der mutmaßlichen Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ in den Sitzungssaal am Oberlandesgericht (OLG) in Koblenz. Jeder begleitet von Justizmitarbeitern und in Handschellen. Eine angeklagte Frau tritt in schwarzen Socken und auf Zehenspitzen ein. Den fünf Angeklagten wird vorgeworfen, eine Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sowie den Sturz der Bundesregierung geplant zu haben. Beim Prozessbeginn am Mittwoch dauert es zunächst länger als geplant - erst rund eine halbe Stunde nach dem eigentlichem Beginn sitzen die fünf Angeklagten und die Verhandlung kann beginnen.