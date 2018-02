später lesen Bouffier: Berufung von Kramp-Karrenbauer starkes Signal FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

CDU-Bundesvize Volker Bouffier hat die Nominierung von Annegret Kramp-Karrenbauer als Generalsekretärin der Partei als starkes Signal innerhalb und außerhalb der Union bezeichnet. Die saarländische Ministerpräsidentin sei genau die richtige Generalsekretärin, um auch in einer großen Koalition das Profil der CDU deutlich hervorzuheben, erklärte Bouffier am Montag in Wiesbaden. Hessens Ministerpräsident äußerte sich überzeugt davon, dass Kramp-Karrenbauer die innerparteilichen Debatten über die künftige Ausrichtung und die Aufstellung der CDU mit viel Geschick steuern werde. dpa