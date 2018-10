Boxsport trauert um Ex-Ali-Gegner Karl Mildenberger

Der Bund deutscher Berufsboxer (BdB) hat mit Bestürzung auf den Tod des früheren Europameisters Karl Mildenberger reagiert. „Das ist sehr traurig. Ein Großer ist gegangen. Mit dem Kampf gegen Ali hat er sich einen Platz in der Box-Geschichte gesichert“, sagte BdB-Präsident Thomas Pütz der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte damit Berichte mehrerer Zeitungen über den Tod des 80-Jährigen. dpa

Mildenberger starb am Freitag in einem Hospiz in seiner Heimatstadt Kaiserslautern. Er wurde 1964 Europameister im Schwergewicht und kämpfte zwei Jahre später am 10. September 1966 im Frankfurter Waldstadion gegen Weltmeister Ali um den WM-Titel. Der Deutsche erhielt für seine Leistung gegen die Box-Legende aus den USA viel Anerkennung, verlor seinen berühmtesten Kampf seiner Karriere aber durch einen Abbruch des Ringrichters in der zwölften Runde.

FNP-Artikel

Die Box-Karriere von Karl Mildenberger in Zahlen