An einer Grundschule in Gau-Bischofsheim (Landkreis Mainz-Bingen) hat am Mittwoch die Außenfassade gebrannt. Wegen der Rauchentwicklung wurde die Schule am Mittwochmorgen evakuiert. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. dpa