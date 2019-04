später lesen Brand an Hochstand greift auf Wald über: Brandstiftung? Teilen

Ein Feuer an einem Hochstand hat im Kreis Trier-Saarburg auf einen angrenzenden Wald übergegriffen. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung als Ursache aus. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr in dem Waldgebiet bei Damflos sei ein größerer Waldbrand am Ostermontag verhindert wurden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. dpa