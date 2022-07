Landkreis Birkenfeld : Brand an Schulgebäuden: Möglicherweise Millionenschaden

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Idar-Oberstein Ein Brand an zwei Schulgebäuden im Landkreis Birkenfeld hat laut Polizei möglicherweise einen Millionenschaden verursacht. Vor allem die Zweigstelle der Hochschule Trier sei in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte ein Sprecher des Landkreises am Dienstag.

Der Gebäudeschaden an einer angrenzenden Berufsschule dürfte geringer ausfallen, sagte er. Dort habe am Dienstag aber vorsichtshalber kein Unterricht stattgefunden. An der Hochschule habe es vor Ort in dieser Woche bereits keinen Unterricht mehr gegeben.

Der Brand war laut Polizei in der Nacht zum Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache in einem Teil des Schulgeländes ausgebrochen. Etwa 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf den Wald und angrenzende Gebäude verhindern.

(dpa)