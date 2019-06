Brand auf Gelände einer Chemiefabrik bei Bad Kreuznach

Bad Sobernheim Auf dem Gelände einer Chemiefabrik in Bad Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Ausmaß des Brandes in einer Lagerhalle war zunächst unbekannt, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein Polizeisprecher sagte, es sei unklar, ob eine Gefahr durch verunreinigte Luft bestehe. Die Polizei forderte die Bevölkerung mit Durchsagen auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem habe man die Gegend um die Fabrik weitreichend abgesperrt, sagte der Sprecher. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten zunächst an.