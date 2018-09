später lesen Brand auf Wertstoffhof in Ludwigshafen legt Bahnverkehr lahm Teilen

Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist die Regionalbahn-Strecke zwischen Ludwigshafen und Frankenthal am Montagabend für rund drei Stunden gesperrt worden. Auf einem Wertstoffhof in Ludwigshafen habe ein Brand gelöscht werden müssen, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. dpa