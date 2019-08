Brand bei Recyclingfirma in Mutterstadt

Ein Feuerwehr-Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archivbild.

Mutterstadt In Mutterstadt ist am Sonntagabend ein Feuer bei einer Recyclingfirma ausgebrochen. Verletzt wurde bislang niemand, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Eine Lagerhalle stehe in Flammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa