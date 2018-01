Brand: Drei Menschen verletzt, Hundewelpen sterben

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Polch (Kreis Mayen-Koblenz) sind drei Menschen verletzt und mehrere Tiere getötet worden. dpa

Ein Wohnhaus und ein Holzanbau fingen am Sonntagmorgen aus bislang unbekannter Ursache Feuer, wie die Polizei mitteilte. Drei Bewohner - ein 55-jähriger Mann sowie zwei Frauen im Alter von 56 und 78 Jahren - zogen sich leichte Rauchvergiftungen zu und kamen in ein Krankenhaus.In dem Holzanbau war nach Angaben der Polizei eine Hundezucht untergebracht. Dort starben zwei Hundewelpen, ein Esel und mehrere Vögel. Die Feuerwehr konnte mehrere Hunde retten, einige Hunde befreiten sich selbst. Der Holzanbau brannte komplett ab, das Wohnhaus wurde beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf mindestens 100 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten am Sonntag zunächst noch an.