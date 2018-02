später lesen Brand flammt auf: Kein Schadenersatz für Hausbesitzer Teilen

Nach dem Wiederaufflammen eines schon gelöschten Brandes in der Koblenzer Wohnung eines Asylbewerbers ist der Hauseigentümer mit seiner Klage auf Schadenersatz gescheitert. Das Landgericht Koblenz wies diese in einem Zivilprozess ab, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heißt. dpa