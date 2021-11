Brand im Seniorenheim: 92-Jähriger leicht verletzt

Vallendar Ein 92-jähriger Mann ist in Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz) bei einem Brand in einem Seniorenheim leicht verletzt worden. Im zweiten Obergeschoss des Gebäudes habe sich der Rauch entwickelt, teilte die Polizei in Koblenz am Sonntag mit.

Die Feuerwehr konnte das Feuer in einem Technikraum im Untergeschoss demnach schnell löschen. Der 92-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst nicht.