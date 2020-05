Kunststoffgefäß zu nah am Herd : Brand in Altenheim in Daun – 15 Menschen in Sicherheit gebracht

Daun Bei einem Brand in einem Altenheim sind am Dienstag 15 Menschen vorübergehend in Sicherheit gebracht worden. Eine 82-jährige Bewohnerin des Pflegeheims in der Vulkaneifel hatte sich in ihrem Apartment ein Abendessen zubereitet und ein Kunststoffgefäß in die Nähe des heißen Herdes gestellt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dadurch habe sich der Brand entzündet. Das teilte die Polizei mit.

Weil der Brandmelder schnell reagierte, konnte das Pflegepersonal das Feuer mittels Feuerlöscher bekämpfen. Es bildete sich starker Rauch, so dass der betroffenen Flügel des Gebäudes von der Feuerwehr geräumt werden musste.