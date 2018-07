später lesen Brand in Altersheim: Drei Bewohner in Klinik Teilen

Bei einem Brand in einem Altersheim in Oppenheim (Landkreis Mainz-Bingen) sind drei Menschen verletzt worden. „In dem Zimmer einer Frau fing am Sonntagabend eine Matratze Feuer“, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. dpa