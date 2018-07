später lesen Brand in Altersheim: Tatverdacht gegen 82-jährige Bewohnerin Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Feuer in einem Altersheim in Oppenheim (Landkreis Mainz-Bingen)richtet sich der Tatverdacht gegen die 82-jährige demente Bewohnerin des brennenden Zimmers. Der Sachschaden wird auf circa 50 000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. dpa