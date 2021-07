Brand in Autohaus in Kaiserslautern

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr ist im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Kaiserslautern Bei dem Brand eines Autohauses in der Innenstadt von Kaiserslautern ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Das Feuer brach in der Nacht zum Dienstag im Ausstellungsraum des Autohauses aus, wie ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen sagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt die Ursache für den Brand. Verletzt wurde demnach niemand.