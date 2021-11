Brand in Autowerkstatt: Feuerwehr holt Gasflaschen raus

Ein Feuerwehrauto fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Trier Die Feuerwehr in Trier hat am Dienstag einen Brand in einer Autowerkstatt gelöscht. Der Pächter und ein Mitarbeiter der Werkstatt hatten das Feuer am frühen Morgen entdeckt und zunächst selbst versucht, es zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte konnten auch verhindern, dass das Feuer auf einen nahe stehenden Wohnwagen überging und mehrere Gasflaschen aus der Werkstatt holen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache war zunächst unklar.