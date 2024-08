Landkreis Südwestpfalz Brand in Batterielager: Polizei vermutet Millionenschaden

Ein Feuer hat in einer Lagerhalle für Batterien in Höhfröschen (Landkreis Südwestpfalz) nach ersten Vermutungen der Polizei einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Als die Einsatzkräfte am Dienstagabend anrückten, brannte eine von fünf Hallen und war bereits eingestürzt, wie die Polizei mitteilte. In dem Gebäude wurden demnach verschiedene Arten von Batterien gelagert, darunter Lithium-Ionen-Akkus.