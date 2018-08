später lesen Brand in der Gemeindeverwaltung von Saarburg gelöscht FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

In der Gemeindeverwaltung von Saarburg bei Trier hat es am Sonntagabend gebrannt. Das Feuer hatte sich rasant ausgebreitet und der Dachstuhl stand in Flammen, wie die Polizei Trier mitteilte. Zahlreiche Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz, um das Feuer und Glutnester einzudämmen. dpa