Brand in Doppelhaushälfte: Familie verletzt

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Worms Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte ist eine vierköpfige Familie verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Familie konnte das Haus eigenständig verlassen.

Vater, Mutter, der 18-jährige Sohn und die sechs Jahre alte Tochter wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 100 000 Euro. Das Haus sei vorerst nicht bewohnbar.