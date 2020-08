Brand in ehemaligem Hotel: Keine Verletzten

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv/Symbolbild

Waldfischbach-Burgalben Ein leerstehendes Hotel ist in Waldfischbach-Burgalben (Landkreis Südwestpfalz) am späten Dienstagabend abgebrannt. Das Feuer war am Mittwochmorgen gelöscht, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

