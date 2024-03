Notfälle Brand in ehemaligem Kraftwerk im Saarland

In einem stillgelegten Kohlekraftwerk im saarländischen Ensdorf hat es am Freitagmorgen gebrannt. Das Feuer sei bei Vorbereitungen zum Abriss des Kraftwerks ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarlouis. Es seien keine Menschen verletzt worden. Ein Sprecher des Betreiberunternehmens sagte, die Löscharbeiten seien am Vormittag abgeschlossen gewesen.