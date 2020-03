Brand in ehemaligem Sägewerk in der Pfalz

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild.

Bad Dürkheim Ein Feuer hat ein ehemaliges Sägewerk in der Nähe von Bad Dürkheim zerstört. Die Polizei schätzte den Sachschaden am Montag vorläufig auf 50 000 bis 100 000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer war am Sonntag am frühen Morgen im Hauptgebäude des leerstehenden Werks ausgebrochen, das sich etwas außerhalb des Orts an einer Bundesstraße befindet.



