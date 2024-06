Donnersbergkreis Brand in einem Silo auf Firmengelände

In Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) ist ein Brand in einem Silo auf dem Gelände einer Firma ausgebrochen. Der Inhalt eines etwa 40 Meter hohen Silos, gefüllt mit etwa 100.000 Pellets, soll wegen einer chemischen Reaktion Feuer gefangen haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Pellets seien feucht gewesen, hätten gegärt und sich aufgrund der Wärme im Silo dann entzündet.