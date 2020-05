Brand in Einfamilienhaus: Zwei Verletzte

Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet an einem Einsatzort. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Saarwellingen Beim Brand eines Einfamilienhauses in Saarwellingen sind zwei Menschen verletzt worden. Es entstand ein Schaden „im hohen fünfstelligen Bereich“, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Löscharbeiten am Dienstagabend seien durch ordnungsgemäß gelagerte Waffen und Munition erschwert worden.



